Депутат Бундестага: ЕС сам виноват, что не участвовал в саммите на Аляске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет в интервью изданию Tagesspiegel отметил, что страны ЕС сами отказались участвовать в мирных переговорах по Украине, что и стало причиной их отсутствия на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Он подчеркнул, что было очевидно, что президент США будет стремиться к переговорам с Путиным для завершения конфликта. Лашет также указал на странность жалоб европейцев на отсутствие приглашения за стол переговоров, учитывая, что они ранее не проявляли готовности к диалогу.

Отсутствие Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС на встрече он назвал «собственной виной» Европы, поскольку акцент делался исключительно на военном решении конфликта. Лашет добавил, что для достижения серьезных шагов к миру необходимо было бы поддерживать дипломатические усилия, которые включают поиск решений за закрытыми дверями и создание возможностей для консенсуса, а не стремление к сенсациям в СМИ. -0-

