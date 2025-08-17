Пушилин: Армия России близка к окружению Красноармейска и Димитрова в ДНР

«По тому, как развиваются события на красноармейском направлении. Велика вероятность, она продолжает увеличиваться, в плане того, что и сам Красноармейск и Димитров попадут в практическое окружение, потому что ситуация развивается ровно таким образом», — сообщил он.
А ранее Пушилин заявил, что наступление российских военных на Добропольском направлении в ДНР позволило нарушить логистику Вооружённых сил Украины и ухудшить позиции противника. По его словам, командование Киева было вынуждено перебрасывать на данный участок дополнительные резервы для сдерживания прорыва Армии России. Ситуация остаётся под контролем российских военных.