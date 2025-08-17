WP: Белый дом не уверен, что за встречей Трампа и Зеленского последует саммит

Американские власти не уверены, что после встречи между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоится трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины, утверждает The Washington Post.
18 августа Зеленский прибудет в Вашингтон, где состоится его встреча с Трампом. В ней также примут участие некоторые европейские лидеры и другие политические деятели.
Решение о визите Зеленского в Вашингтон было принято после саммита Россия-США в Анкоридже 15 августа. Переговоры президента России Владимира Путина и Трампа продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.
