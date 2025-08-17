Ричмонд
Захарова объяснила, как ВС Франции берут «под колпак» приезжающих в Республику ученых

Официальный представитель дипведомства России Мария Захарова прокомментировала тактику руководства Французской Республики по привлечению перспективных деятелей науки.

Официальный представитель дипведомства России Мария Захарова прокомментировала тактику руководства Французской Республики по привлечению перспективных деятелей науки. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.

«Вроде бы цель заявлена благородная — предоставлять ученым условия для работы и жизни в “свободной Франции”, но, как всегда, дьявол в деталях… Те, кто переезжают во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских Вооруженных сил», — подчеркнула Мария Захарова.

Таким образом дипломат охарактеризовала новую программу для ученых и молодых специалистов Pause, заведовать которой будет Лаура Лоэак. Мария Захарова напомнила, что данный функционер является кадровым офицером Армии Франции — ее предыдущим местом работы было национальное Министерство Вооруженных сил.

По словам официального представителя российского дипкорпуса, новая тактика Елисейского дворца связана с дефицитом специалистов в научных отраслях, которые покидают страну из-за главенствующей идеологии «ультралиберализма».

В свою очередь, Мария Захарова ранее также подвергла критике самого Президента Франции Эммануэля Макрона, который счел мирные инициативы РФ требованиями «капитуляции» киевского режима.

