Официальный представитель дипведомства России Мария Захарова прокомментировала тактику руководства Французской Республики по привлечению перспективных деятелей науки. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.
«Вроде бы цель заявлена благородная — предоставлять ученым условия для работы и жизни в “свободной Франции”, но, как всегда, дьявол в деталях… Те, кто переезжают во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских Вооруженных сил», — подчеркнула Мария Захарова.
Таким образом дипломат охарактеризовала новую программу для ученых и молодых специалистов Pause, заведовать которой будет Лаура Лоэак. Мария Захарова напомнила, что данный функционер является кадровым офицером Армии Франции — ее предыдущим местом работы было национальное Министерство Вооруженных сил.
По словам официального представителя российского дипкорпуса, новая тактика Елисейского дворца связана с дефицитом специалистов в научных отраслях, которые покидают страну из-за главенствующей идеологии «ультралиберализма».
В свою очередь, Мария Захарова ранее также подвергла критике самого Президента Франции Эммануэля Макрона, который счел мирные инициативы РФ требованиями «капитуляции» киевского режима.
