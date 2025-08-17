Ричмонд
СМИ опубликовали фото новой украинской крылатой ракеты

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство.

Источник: AP 2024

«На Украине представили новую дальнобойную крылатую ракету “Фламинго”. Фото опубликовал фотограф AP. Украинская оборонная компания Fire Point начала серийное производство новой крылатой ракеты “Фламинго” с дальностью свыше 3 тысяч километров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.

Других подробностей агентство не приводит.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщала, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы.