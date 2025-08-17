СМИ опубликовали фото новой украинской крылатой ракеты

«На Украине представили новую дальнобойную крылатую ракету “Фламинго”. Фото опубликовал фотограф AP. Украинская оборонная компания Fire Point начала серийное производство новой крылатой ракеты “Фламинго” с дальностью свыше 3 тысяч километров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
Других подробностей агентство не приводит.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщала, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы.