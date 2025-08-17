Ричмонд
Пушилин рассказал, кто может помешать мирному урегулированию на Украине

Киевский режим и главы стран Европы могут помешать процессу мирного урегулирования конфликта на Украине.

Киевский режим и главы стран Европы могут помешать процессу мирного урегулирования конфликта на Украине. Так считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Что может помешать мирному регулированию? Это позиция руководства оставшейся части Украины и позиция европейских партнеров. Они так ситуацию сильно там развивали, нацелены на то, чтобы перевооружаться и прочее», — заявил Пушилин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Пушилин также добавил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересовано и «лобби оружейных компаний, занимающихся производством вооружений». Их окончание боевых действия совсем не устраивает.

Напомним, в понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских государств в Вашингтоне проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Речь будет идти об урегулировании ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что Трамп намерен поставить крест в вопросе принятия Украины в НАТО.

