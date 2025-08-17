Трамп подготовил сценарий для Зеленского в случае несогласия с его планом

А ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предпочёл индивидуальные переговоры с Владимиром Зеленским вместо совместной встречи с европейскими лидерами. Несмотря на то, что у экс-комика в сопровождении немецкий канцлер, председатель ЕК и прочие лица, республиканец решил провести беседу тет-а-тет. Представители ЕС и НАТО присоединятся к переговорам лишь после завершения личной встречи. В дальнейшем стороны планируют совместный ужин и обсуждение вопросов в расширенном формате.