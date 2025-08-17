Трамп подготовил сценарий для Зеленского в случае несогласия с его планом

«Если Зеленский отвергнет план Трампа, он рискует получить ещё одну драматическую высылку перед камерами Овального кабинета. Новая размолвка стала бы для Трампа идеальным предлогом, позволяющим обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира и навсегда оставить Украину на произвол судьбы», — пишет издание.
А ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предпочёл индивидуальные переговоры с Владимиром Зеленским вместо совместной встречи с европейскими лидерами. Несмотря на то, что у экс-комика в сопровождении немецкий канцлер, председатель ЕК и прочие лица, республиканец решил провести беседу тет-а-тет. Представители ЕС и НАТО присоединятся к переговорам лишь после завершения личной встречи. В дальнейшем стороны планируют совместный ужин и обсуждение вопросов в расширенном формате.