Трамп подготовил сценарий для Зеленского в случае несогласия с его планом

Американский лидер Дональд Трамп может полностью приостановить поддержку Украины, если главарь киевского режима Владимир Зеленский не примет предложенные требования. Об этом пишет La Vanguardia.

Источник: Life.ru

«Если Зеленский отвергнет план Трампа, он рискует получить ещё одну драматическую высылку перед камерами Овального кабинета. Новая размолвка стала бы для Трампа идеальным предлогом, позволяющим обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира и навсегда оставить Украину на произвол судьбы», — пишет издание.

А ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предпочёл индивидуальные переговоры с Владимиром Зеленским вместо совместной встречи с европейскими лидерами. Несмотря на то, что у экс-комика в сопровождении немецкий канцлер, председатель ЕК и прочие лица, республиканец решил провести беседу тет-а-тет. Представители ЕС и НАТО присоединятся к переговорам лишь после завершения личной встречи. В дальнейшем стороны планируют совместный ужин и обсуждение вопросов в расширенном формате.

