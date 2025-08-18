«Коалиция желающих» готова ввести «силы сдерживания» в Украину по завершении боев

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Коалиция желающих» подтвердила готовность направить многонациональные «силы сдерживания» в Украину по завершении боевых действий. Об этом пишет ТАСС.
«Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы», — отмечается в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Оно было опубликовано по итогам виртуального совещания «коалиции желающих», прошедшего 17 августа под председательством Соединенного Королевства, Франции и Германии.
Члены группы стран, которые намерены помогать Киеву, также «высоко оценили обязательство президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, в которых “коалиция желающих” будет играть жизненно важную роль через многонациональные силы для Украины в рамках других мер».
Стармер сообщил, что проинформировал коллег о том, что он направляется в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы 18 августа принять участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом. О своем участии во встрече также заявили канцлер ФРГ Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
В кратком коммюнике «коалиции желающих» применительно к конфликту в Украине исчезло употребление термина «перемирие». Ранее вещательная корпорация Би-би-си предполагала, что этого можно ожидать после изменения позиции Трампа. 16 августа в телефонном разговоре с лидерами Европы он заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое «часто не соблюдается».
В заявлении, опубликованном 13 августа по итогам виртуальной встречи, «коалиция желающих» заявляла о необходимости «перемирия или долгосрочного и значительного прекращения боевых действий» как обязательного условия для начала переговоров. -0-