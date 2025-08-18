«Коалиция желающих» готова ввести «силы сдерживания» в Украину по завершении боев

В кратком коммюнике «коалиции желающих» применительно к конфликту в Украине исчезло употребление термина «перемирие». Ранее вещательная корпорация Би-би-си предполагала, что этого можно ожидать после изменения позиции Трампа. 16 августа в телефонном разговоре с лидерами Европы он заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое «часто не соблюдается».