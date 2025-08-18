Домника Маноле вновь избрана председателем Конституционного суда Молдовы

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Домника Маноле стала председателем Конституционного суда, новые члены которого принесли присягу на экстренном заседании парламента в воскресенье.
Согласно действующему законодательству, председатель КС избирается составом суда с помощью тайного голосования сроком на три года.
Напомним, Маноле ранее дважды становилась председателем КС. Она занимала этот пост с 23 апреля 2020 года по 23 апреля 2023 года, после чего ее ненадолго сменил Николае Рошка. Далее Маноле вновь была избрана председателем с 10 ноября 2023 года до истечения срока полномочий суда.
Ранее судьями КС были назначены Люба Шова, Николае Рошка, Серджиу Литвиненко, Домника Маноле и Ион Маланчук. Все они 17 августа принесли присягу на внеочередном заседании парламента. Кроме депутатов на заседании присутствовала президент Майя Санду.
Оппозиция выступила резко против назначения указанного состава КС, поскольку, по их мнению, все эти судьи так или иначе связаны с нынешней правящей партией в Молдове — «Действие и солидарность» (PAS). Во время принесения присяги парламентская оппозиция вывесила баннеры с критическими высказываниями в адрес власти и процедуры назначения судей Конституционного суда — плакаты с надписями: «КС — это не SRL», «Конституционный суд не ваш!», «Конституционный суд принадлежит народу», «Карманный КС нам не нужен!». В это же время у здания парламента акцию протеста проводил «Патриотический блок».