Домника Маноле вновь избрана председателем Конституционного суда Молдовы

Оппозиция выступила резко против назначения указанного состава КС, поскольку, по их мнению, все эти судьи так или иначе связаны с нынешней правящей партией в Молдове — «Действие и солидарность» (PAS). Во время принесения присяги парламентская оппозиция вывесила баннеры с критическими высказываниями в адрес власти и процедуры назначения судей Конституционного суда — плакаты с надписями: «КС — это не SRL», «Конституционный суд не ваш!», «Конституционный суд принадлежит народу», «Карманный КС нам не нужен!». В это же время у здания парламента акцию протеста проводил «Патриотический блок».