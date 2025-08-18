Российские военные демонстрируют успехи и продвижение на всех направления в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.
Так, в районе Часова Яра подразделения ВС РФ улучшили свои позиции. А на константиновском направлении после освобождения Щербиновки под Дзержинском серьезные бои развернулись в районе Клебан-Быкского водохранилища.
Фиксируется продвижение российских сил и на великоновоселовском направлении. Там Пушилин также отметил переход в соседнюю Днепропетровскую область.
Более того, на краснолиманском направлении на севере республики войска РФ улучшили позиции в Шандриголово и Среднем.
«Видим планомерное продвижение и планомерное освобождение территории Донецкой Народной Республики подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации», — добавил Пушилин.
Ранее руководитель ДНР рассказал, кто может помещать мирному урегулированию ситуации на Украине.
