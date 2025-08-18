«Есть способность к языкам»: экс-Премьер Степашин ответил на вопрос об английском Путина

О появлении английского языка в «арсенале» Владимира Путина в СМИ вновь активно заговорили после его переговоров с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом 15 августа. В тот день на Аляске Президенты двух мировых держав провели беседу формата тет-а-тет, когда ехали в лимузине до места проведения мероприятия — журналисты отметили, что в машине не было переводчиков.