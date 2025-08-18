Ричмонд
«Есть способность к языкам»: экс-Премьер Степашин ответил на вопрос об английском Путина

Сергей Степашин, бывший Председатель Правительства России, прокомментировал обсуждаемую в прессе тему изучения Президентом Владимиром Путиным английского языка.

Сергей Степашин, бывший Председатель Правительства России, прокомментировал обсуждаемую в прессе тему изучения Президентом Владимиром Путиным английского языка. Подробностями он поделился в рамках беседы с газетой «Комсомольская правда».

«…У Владимира Путина есть способности к языкам. Я знаю, что он занимался английским и неплохо им владеет», — подчеркнула Сергей Степашин в ходе беседы с корреспондентом KP.RU.

По словам экс-Премьера, Президенту РФ новый язык помогло выучить владение немецкий. Он добавил, что Владимир Путин и ранее удивлял бывшего Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель умением свободно изъясняться без помощи переводчиков.

О появлении английского языка в «арсенале» Владимира Путина в СМИ вновь активно заговорили после его переговоров с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом 15 августа. В тот день на Аляске Президенты двух мировых держав провели беседу формата тет-а-тет, когда ехали в лимузине до места проведения мероприятия — журналисты отметили, что в машине не было переводчиков.

Также обозреватель «МК» в своем эксклюзивном материале уже объяснил, какие другие важные выводы и прогнозы относительно геополитической ситуации на планете помогла сделать встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляске.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

