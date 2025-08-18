Ранее глава комиссии Общественной палаты России по делам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что киевскому режиму придётся вывести свои силы за пределы новых регионов РФ. У Украины есть два варианта: либо она сделает это добровольно в рамках соответствующего соглашения, либо ВСУ будут бежать, неся колоссальные потери. Однако главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжает делать заявления о готовности вести боевые действия.