Новости СВО. Армия России зашла в Константиновку, Зеленский едет в США, Москва и Вашингтон согласовывают гарантии безопасности, 18 августа

— Мы не думали, что окажемся настолько близки к соглашению о защите по статье 5 со стороны Соединённых Штатов, законодательном закреплении в Российской Федерации обязательства не посягать на другие территории после кодификации мирного соглашения, а также законодательном закреплении в Российской Федерации обязательства не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет. Так что мы пришли к соглашению, и это ещё не всё, — рассказал он в эфире CNN.