Al Hadath: ХАМАС получил от Египта и Катара новое предложение по Газе

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посредники на непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа передали палестинскому движению ХАМАС очередное предложение с целью возобновления консультаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
По данным его источников, новую инициативу передали радикалам представители Египта и Катара в присутствии лидеров некоторых палестинских фракций. Последние, отмечает телеканал, потребовали от ХАМАС подготовить ответ на предложение «в ближайшие часы». −0-
Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.Читать дальше