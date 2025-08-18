Украина с тревогой ждет встречи Зеленского с Трампом

Украинцы опасаются, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа вновь произойдет словесная ссора. Об этом американской газете Washington Post заявил исследователь украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.
«К сожалению, такой риск действительно есть», — сообщил Белесков изданию.
В то же время европейские чиновники также взволнованы. Они переживают за то, как может повести Трамп на встрече с Зеленским 18 августа.
Напомним, что 28 февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме. Тогда лидер США призвал Зеленского немедленно прекратить огонь, а вице-президент Джей Ди Вэнс даже назвал главу Украины неблагодарным. После той ссоры киевскую делегацию попросили покинуть Белый дом.
