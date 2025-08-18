Ричмонд
Украина с тревогой ждет встречи Зеленского с Трампом

Украинцы опасаются, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа вновь произойдет словесная ссора.

Украинцы опасаются, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа вновь произойдет словесная ссора. Об этом американской газете Washington Post заявил исследователь украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

«К сожалению, такой риск действительно есть», — сообщил Белесков изданию.

В то же время европейские чиновники также взволнованы. Они переживают за то, как может повести Трамп на встрече с Зеленским 18 августа.

Напомним, что 28 февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме. Тогда лидер США призвал Зеленского немедленно прекратить огонь, а вице-президент Джей Ди Вэнс даже назвал главу Украины неблагодарным. После той ссоры киевскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин раскрыл, кто может помешать урегулированию ситуации на Украине.

