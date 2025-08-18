Путин поздравил Русское географическое общество со 180-летием

Недавно археологи из Русского географического общества впервые использовали подводные дроны для изучения затопленного поселения в озере Иссык-Куль в Кыргызской Республике. По словам руководителя экспедиции Максима Меньшикова, цель экспедиции заключается в отработке методик для изучения памятника до его вскрытия. Это требует от всей группы специалистов разработки таких подходов, которые позволяют собрать максимум информации с объекта, не прибегая к разрушительным археологическим работам.