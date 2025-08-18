Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудник службы безопасности Трампа упал в обморок в ходе переговоров на Аляске

Журналист Павел Зарубин сообщил, что во время двусторонних консультаций Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска один из представителей службы безопасности американского лидера упал в обморок.

Журналист Павел Зарубин сообщил, что во время двусторонних консультаций Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска один из представителей службы безопасности американского лидера упал в обморок. Подробности приведены в его Telegram-канале.

«…Кого-то уносили в обморочном состоянии», — отметил Павел Зарубин.

В опубликованной журналистом фрагменте видеозаписи переговоров на Аляске можно заметить, как сотрудники службы охраны Президента США переносят одного из коллег, который потерял сознание от напряжения, в другое помещение.

Стоит отметить, что это не единственный интересный факт, запомнившийся СМИ 15 августа. В прессе до сих пор обсуждают разговор тет-а-тет лидеров США и РФ, который доказал способность Владимира Путина свободно изъясняться на английском языке.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше