Сотрудник службы безопасности Трампа упал в обморок в ходе переговоров на Аляске

Журналист Павел Зарубин сообщил, что во время двусторонних консультаций Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска один из представителей службы безопасности американского лидера упал в обморок. Подробности приведены в его Telegram-канале.
«…Кого-то уносили в обморочном состоянии», — отметил Павел Зарубин.
В опубликованной журналистом фрагменте видеозаписи переговоров на Аляске можно заметить, как сотрудники службы охраны Президента США переносят одного из коллег, который потерял сознание от напряжения, в другое помещение.
Стоит отметить, что это не единственный интересный факт, запомнившийся СМИ 15 августа. В прессе до сих пор обсуждают разговор тет-а-тет лидеров США и РФ, который доказал способность Владимира Путина свободно изъясняться на английском языке.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.