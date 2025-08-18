Ульянов рассказал о гарантиях безопасности для России

«Многие лидеры стран ЕС подчёркивают, что будущее мирное соглашение должно обеспечить надёжные гарантии безопасности для Украины. Россия с этим согласна. Но она имеет полное право рассчитывать на то, что Москва также получит эффективные гарантии безопасности. Что может предложить Запад? Похоже, они ещё не начали об этом думать. Это ошибка, которую необходимо исправить», — написал Ульянов в своем Telegram-канале.