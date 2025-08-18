В Белом доме не ждут, что встреча с Зеленским приведёт к трёхстороннему саммиту

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, намеченная на понедельник 18 августа, не обязательно приведёт к трёхстороннему саммиту Москвы, Вашингтона и Киева. Об этом пишет издание Washington Post, ссылаясь на пожелавшего сохранить анонимность чиновника из администрации американского президента.
В публикации сказано, что Соединенные Штаты надеются на проведение трёхсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского на будущей неделе.
«Чиновник, однако, предупредил, что Белый дом не ждет, что встреча в понедельник обязательно приведет к этому», — пишет WP.
Тем временем на Западе раскрыли условия, которые Трамп может выдвинуть Зеленскому после саммита на Аляске.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной уже менее чем через неделю — 22 августа.