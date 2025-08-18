В Боливии завершились президентские выборы

За пост главы государства боролись восемь кандидатов. Среди представителей правых сил — предприниматель Самуэль Дория Медина, экс-президент Боливии Хорхе Кирога, мэр города Кочабамба Манфред Рейес Вилья, сенатор Родриго Пас, политик Джонни Фернандес и инженер Павел Арасена. Левые силы представлены главой сената Андронико Родригесом и экс-главой МВД Эдуардо дель Кастильо. Впервые за последние два десятилетия по итогам выборов власть в стране может вернуться к правым, так как именно они лидируют в опросах.