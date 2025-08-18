В Боливии завершились президентские выборы

В Боливии закрылись все избирательные участки для голосования на президентских выборах, которые проходили в стране в воскресенье, 17 августа. Голосование продолжалось в течение восьми часов.
За пост главы государства боролись восемь кандидатов. Среди представителей правых сил — предприниматель Самуэль Дория Медина, экс-президент Боливии Хорхе Кирога, мэр города Кочабамба Манфред Рейес Вилья, сенатор Родриго Пас, политик Джонни Фернандес и инженер Павел Арасена. Левые силы представлены главой сената Андронико Родригесом и экс-главой МВД Эдуардо дель Кастильо. Впервые за последние два десятилетия по итогам выборов власть в стране может вернуться к правым, так как именно они лидируют в опросах.
Отметим, что для победы в первом туре кандидату в президенты нужно заручиться поддержкой более 50% избирателей или 40% при условии отрыва в 10% от ближайшего соперника. Если этого не произойдет, то второй тур состоится 19 октября.
