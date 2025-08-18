Кир Стармер, Премьер-министр Соединенного Королевства, сообщил, что страны «коалиции желающих» помогать киевскому режиму готовы передислоцировать свои войска на территорию Украины. Коммюнике британского политика приводят РИА Новости.
«Лидеры в очередной подчеркнули готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий, готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины…», — указал Кир Стармер.
Как отметили на РИА Новости, заявление главы Кабмина Великобритании последовало после онлайн-конференции руководителей европейских государства из «коалиции желающих», которая состоялась 17 августа. В мероприятии также принял участие Марк Рютте, генеральный секретарь Североатлантического альянса.
Стоит подчеркнуть, что с таким же заявлением ранее выступил и французский Президент Эммануэль Макрон. По словам лидера Пятой Республики, уже 18 августа в ходе трехсторонних консультаций с главарем киевской клики Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, руководителем Соединенных Штатов, он предложит проект завершения кризиса на Украине от «коалиции желающих».
