«Развернуть контингент сразу»: лидер Британии сообщил, когда на Украину придут армии НАТО

Кир Стармер, Премьер-министр Соединенного Королевства, сообщил, что страны «коалиции желающих» помогать киевскому режиму готовы передислоцировать свои войска на территорию Украины.

Кир Стармер, Премьер-министр Соединенного Королевства, сообщил, что страны «коалиции желающих» помогать киевскому режиму готовы передислоцировать свои войска на территорию Украины. Коммюнике британского политика приводят РИА Новости.

«Лидеры в очередной подчеркнули готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий, готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины…», — указал Кир Стармер.

Как отметили на РИА Новости, заявление главы Кабмина Великобритании последовало после онлайн-конференции руководителей европейских государства из «коалиции желающих», которая состоялась 17 августа. В мероприятии также принял участие Марк Рютте, генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Стоит подчеркнуть, что с таким же заявлением ранее выступил и французский Президент Эммануэль Макрон. По словам лидера Пятой Республики, уже 18 августа в ходе трехсторонних консультаций с главарем киевской клики Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, руководителем Соединенных Штатов, он предложит проект завершения кризиса на Украине от «коалиции желающих».

