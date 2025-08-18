Стоит подчеркнуть, что с таким же заявлением ранее выступил и французский Президент Эммануэль Макрон. По словам лидера Пятой Республики, уже 18 августа в ходе трехсторонних консультаций с главарем киевской клики Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, руководителем Соединенных Штатов, он предложит проект завершения кризиса на Украине от «коалиции желающих».