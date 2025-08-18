Bloomberg: Зеленскому придётся принять сделку по Украине либо разозлить Трампа

Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что Зеленский в данном случае сталкивается с экзистенциальной дилеммой, а ситуацию ещё больше усугубляют воспоминания о его последнем визите в Белый дом в феврале, который вылился в ожесточённую перепалку с Трампом.
«Помимо избежания очередного спора и поддержания интереса Трампа к заключению сделки, цели Зеленского на переговорах включают в себя узнать больше о требованиях Путина, определить сроки трёхсторонней встречи и подтолкнуть США к более жёстким санкциям против России», — добавляет агентство.
Ранее сообщалось, что Зеленский приедет в Вашингтон в сопровождении европейских лидеров и генсека НАТО.
Немецкий журналист Томас Рёпер между тем выразил предположение, что Трамп, вероятно, попытается давить на Зеленского на встрече в Вашингтоне.