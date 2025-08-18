Bloomberg: Зеленскому придётся принять сделку по Украине либо разозлить Трампа

Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что Зеленский в данном случае сталкивается с экзистенциальной дилеммой, а ситуацию ещё больше усугубляют воспоминания о его последнем визите в Белый дом в феврале, который вылился в ожесточённую перепалку с Трампом.