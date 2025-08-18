Пашинян извинился перед соотечественниками за два оскорбления духовенства

Глава правительства Армении Никол Пашинян принёс извинения за оскорбления в адрес духовенства. Премьер сделал это после решения комиссии по предупреждению коррупции, которая указала на допущенное им нарушение кодекса поведения должностных лиц. При этом Пашинян, ранее не раз нелицеприятно высказывавшийся о священнослужителях, подчеркнул, что извиняется только за два эпизода.
«Комиссия по предупреждению коррупции зафиксировала нарушение кодекса поведения в моих словах по двум эпизодам. Любимый народ, хотя я не полностью согласен с некоторыми оценками решения, я прошу прощения у всех вас», — написал политик в социальной сети Facebook*.
Ранее сообщалось, что Никол Пашинян в своей борьбе с Армянской Апостольской церковью (ААЦ) дошел до стадии открытой войны и снова оскорбил католикоса всех армян Гарегина II вместе с другими церковными иерархами, пообещав лично возглавить борьбу против них.
Напомним, Пашинян раскритиковал Гарегина II (Ктрич Нерсисян) за якобы нарушение обета безбрачия и призвал католикоса уйти в отставку.
При этом жители Армении считают Пашиняна сумасшедшим из-за войны с церковью.
*Принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России.