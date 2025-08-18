Пашинян извинился перед соотечественниками за два оскорбления духовенства

Глава правительства Армении Никол Пашинян принёс извинения за оскорбления в адрес духовенства. Премьер сделал это после решения комиссии по предупреждению коррупции, которая указала на допущенное им нарушение кодекса поведения должностных лиц. При этом Пашинян, ранее не раз нелицеприятно высказывавшийся о священнослужителях, подчеркнул, что извиняется только за два эпизода.