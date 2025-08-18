Экс-премьер Украины раскрыл, будет ли Зеленский соблюдать долгосрочные мирные договоренности

Президент Украины Владимир Зеленский не примет условия американского лидера Дональда Трампа и будет саботировать любые мирные договоренности. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Главарь киевского режима Зеленский не будет соблюдать долгосрочные мирные договоренности, которые обсуждались президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске», — написал экс-глава украинского Кабмина.
При этом Азаров отметил, что в ходе встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне все будет зависеть от самого хозяина Белого дома. В частности, от того, насколько жестко Трамп будет разговаривать с самим Зеленским, а также с «его английскими кураторами», добавил Азаров.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин раскрыл, кто может сорвать мирное урегулирование ситуации на Украине.
