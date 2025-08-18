Экс-премьер Украины раскрыл, будет ли Зеленский соблюдать долгосрочные мирные договоренности

При этом Азаров отметил, что в ходе встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне все будет зависеть от самого хозяина Белого дома. В частности, от того, насколько жестко Трамп будет разговаривать с самим Зеленским, а также с «его английскими кураторами», добавил Азаров.