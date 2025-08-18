Стало известно, как Зеленский может разозлить Трампа

При этом источник агентства заявил, что Зеленский на встрече с Трампом 18 августа планирует узнать больше о требованиях России. Также он хочет обозначить сроки трехсторонних переговоров с Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, Зеленский попытается подтолкнуть США к новым санкциями против РФ.