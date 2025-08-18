Ричмонд
Стало известно, как Зеленский может разозлить Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с лидером США Дональдом Трампом столкнулся с выбором.

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с лидером США Дональдом Трампом столкнулся с выбором. Ему предстоит либо принять сделку по Украине, предусматривающую отказ от ряда территорий в пользу России, либо разозлить Трампа, сообщает агентство Bloomberg.

«Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Трампа или принять быструю сделку», — говорится в публикации агентства.

При этом источник агентства заявил, что Зеленский на встрече с Трампом 18 августа планирует узнать больше о требованиях России. Также он хочет обозначить сроки трехсторонних переговоров с Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, Зеленский попытается подтолкнуть США к новым санкциями против РФ.

В то же время у лидеров стран Европы нет существенных рычагов воздействия на Трампа, добавляет источник агентства. Они в ходе встречи попытаются узнать больше о гарантиях США в рамках сделки.

Ранее стало известно, что на Украине с тревогой ждут встречи Зеленского и Трампа.

