Пашинян извинился за оскорбление священников Армянской апостольской церкви

Напомним, ранее Никол Пашинян выступил с критикой в адрес Католикоса Всех Армян Гарегина II и заявил о намерении лично возглавить борьбу против него. Он уверен, что духовный центр ААЦ «захвачен антихристианской, безнравственной, антинациональной и антигосударственной группировкой, и его необходимо освободить». В июле премьер призвал сторонников подготовиться к «освобождению» резиденции в Эчмиадзине от Католикоса.