Пушилин: Киев и Европа могут помешать урегулированию конфликта на Украине

Киевский режим и государства Европы могут подорвать процесс урегулирования конфликта на Украине, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом он заявил, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

Источник: Life.ru

«Что может помешать мирному регулированию? Это позиция руководства оставшейся части Украины и позиция европейских партнёров. Они так ситуацию сильно там развивали, нацелены на то, чтобы перевооружаться и прочее. Я так понимаю, там ещё и лобби оружейных компаний, которые занимаются производством вооружения. И, конечно, их вот такое мирное урегулирование не совсем устраивает», — сообщил глава ДНР в Telegram-канале.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вопрос о территориях может обсуждаться только в формате трёхстороннего саммита с участием российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он повторил тезис о том, что конституция Украины исключает возможность передачи или отказа от территорий. Отдельное внимание бывший комик уделил теме гарантий безопасности, заявив, что Киев рассчитывает на европейскую интеграцию не только как на политическую цель, но и как на инструмент защиты.

