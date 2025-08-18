Вучич пообещал принять решительные меры по поводу беспорядков в Сербии

12 августа в сербском Врбасе прошли протесты, в ходе которых пострадали почти 70 человек. Группа граждан республики выражала недовольство перед зданием Сербской прогрессивной партии и ее сторонников. 13 августа сообщалось, что в протестах пострадали 64 человека, 16 из них — полицейские. Акции охватили офисы правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде и других городах Сербии.