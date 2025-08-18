Ричмонд
Вучич пообещал принять решительные меры по поводу беспорядков в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич 17 августа сообщил о намерении правительства предпринять активные шаги по наведению порядка в стране в ближайшее время.

Источник: AP 2024

«В ближайшие три-четыре дня вы увидите наши, возможно, неожиданные решения, а после этого очень решительные действия», — сообщил он в ходе обращения к нации.

Он уточнил, что в эти дни людям может показаться, что государство «отступило», но это не так.

По словам Вучича, правительство ставит перед собой задачу навести порядок, обеспечить соблюдение законов и поддержать мир в стране, мобилизуя все имеющиеся средства и рычаги.

Вучич 17 августа в своем обращении к нации заявил, что власти страны не рассматривают введение чрезвычайного положения на фоне антиправительственных выступлений.

Портал PTС 16 августа сообщил о том, что протестующие в Сербии в процессе митингов разгромили офис СПП в городе Валево и хотели его сжечь. Также 14 августа был разгромлен офис СПП в городе Нови-Сад.

12 августа в сербском Врбасе прошли протесты, в ходе которых пострадали почти 70 человек. Группа граждан республики выражала недовольство перед зданием Сербской прогрессивной партии и ее сторонников. 13 августа сообщалось, что в протестах пострадали 64 человека, 16 из них — полицейские. Акции охватили офисы правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде и других городах Сербии.

Антиправительственные протесты начались после того, как в ноябре 2024 года 15 человек погибли в результате обрушения железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Протестующие перекрывали мосты и дороги.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше