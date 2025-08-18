Вучич пообещал принять решительные меры по поводу беспорядков в Сербии

«В ближайшие три-четыре дня вы увидите наши, возможно, неожиданные решения, а после этого очень решительные действия», — сообщил он в ходе обращения к нации.
Он уточнил, что в эти дни людям может показаться, что государство «отступило», но это не так.
По словам Вучича, правительство ставит перед собой задачу навести порядок, обеспечить соблюдение законов и поддержать мир в стране, мобилизуя все имеющиеся средства и рычаги.
Вучич 17 августа в своем обращении к нации заявил, что власти страны не рассматривают введение чрезвычайного положения на фоне антиправительственных выступлений.
Портал PTС 16 августа сообщил о том, что протестующие в Сербии в процессе митингов разгромили офис СПП в городе Валево и хотели его сжечь. Также 14 августа был разгромлен офис СПП в городе Нови-Сад.
12 августа в сербском Врбасе прошли протесты, в ходе которых пострадали почти 70 человек. Группа граждан республики выражала недовольство перед зданием Сербской прогрессивной партии и ее сторонников. 13 августа сообщалось, что в протестах пострадали 64 человека, 16 из них — полицейские. Акции охватили офисы правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде и других городах Сербии.
Антиправительственные протесты начались после того, как в ноябре 2024 года 15 человек погибли в результате обрушения железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Протестующие перекрывали мосты и дороги.