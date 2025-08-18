Ричмонд
Взрывы прогремели в Одессе во время воздушной тревоги

В Одессе на юге Украины произошли взрывы, о чем сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале. Инциденты случились на фоне объявленной воздушной тревоги.

Мэр города Геннадий Труханов подтвердил информацию о взрывах в своем Telegram-аккаунте. Ранее в пяти украинских городах также были зафиксированы взрывы во время воздушной тревоги.

В Харькове и Сумах нанесли удары баллистическими ракетами, а в Павлограде Днепропетровской области и подконтрольном Киеву Херсоне слышали громкие звуки. Подробности инцидентов пока не раскрываются.