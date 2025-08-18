Ричмонд
+25°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки тысяч человек собрал антиправительственный митинг в Тель-Авиве

Массовый митинг в центре Тель-Авива вечером в воскресенье, 17 августа, собрал десятки тысяч человек.

Массовый митинг в центре Тель-Авива вечером в воскресенье, 17 августа, собрал десятки тысяч человек. Такие оценки приводят телеканал N12 и портал Ynet, тогда как организаторы оценивают количество ее участников в 500 тыс.

Как сообщает газета The Times of Israel, в течение дня воскресеньях в различных акциях в поддержку заложников в Газе и против расширения военной операции приняли участие до миллиона израильтян. Они требовали от правительства заключить соглашение об освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС в секторе Газа.

Ynet сообщает, что в воскресенье полиция Израиля задержала 38 человек за нарушение общественного порядка в ходе разных акций. По информации гостелерадиокомпании Kan, участники митингов также блокировали движение по некоторым автомагистралям.

Читайте также: В ХАМАС назвали условие для вывода своих бойцов в секторе Газа.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше