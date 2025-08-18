Десятки тысяч человек собрал антиправительственный митинг в Тель-Авиве

Массовый митинг в центре Тель-Авива вечером в воскресенье, 17 августа, собрал десятки тысяч человек. Такие оценки приводят телеканал N12 и портал Ynet, тогда как организаторы оценивают количество ее участников в 500 тыс.
Как сообщает газета The Times of Israel, в течение дня воскресеньях в различных акциях в поддержку заложников в Газе и против расширения военной операции приняли участие до миллиона израильтян. Они требовали от правительства заключить соглашение об освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС в секторе Газа.
Ynet сообщает, что в воскресенье полиция Израиля задержала 38 человек за нарушение общественного порядка в ходе разных акций. По информации гостелерадиокомпании Kan, участники митингов также блокировали движение по некоторым автомагистралям.
Читайте также: В ХАМАС назвали условие для вывода своих бойцов в секторе Газа.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.