«Увидите всю решимость Сербии»: Вучич выступил с обращением после начала погромов

Президент Республики Сербия Александр Вучич в воскресенье, 17 августа, обратился к гражданам страны в связи с эскалацией антиправительственных протестов. Его слова приводят РИА Новости.
«Хочу вам сказать, уважаемые граждане, что увидите наши иногда неожиданные решения в ближайшие 3−4 дня. После этого срока увидите очень решительные действия… В один момент увидите всю решимость государства Сербии», — процитировали Александра Вучича на РИА Новости.
Президент добавил, что до принятия мер противодействия продолжающимся беспорядкам у населения может создаться ощущение, что власти Республики смирились с «поражением». Однако после начала активной фазы борьбы с правонарушителями, по словам политика, в стране вновь наступит мир и спокойствие.
Народные волнения не прекращаются в Сербии с осени прошлого года, однако новый виток эскалации начался 13 августа, когда произошли первые массовые драки сторонников и противников правящей партии. Днем ранее, в воскресенье, участники погромов стали совершать нападения на силовиков и поджигать правительственные учреждения.
Тем не менее Александр Вучич уже отказался вводить в Сербии режим чрезвычайного положения.
