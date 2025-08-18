Ричмонд
Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл Урал

На Аляске мотоциклист Марк Уоррен получил новый мотоцикл «Урал» от президента России Владимира Путина через дипломатические каналы. Об этом сообщил шеф бюро ВГТРК в США Валентин Богданов в репортаже на «Россия 1».

Источник: Life.ru

Уоррен рассказал, что с предыдущим «Уралом» возникли трудности: антироссийские санкции затруднили приобретение запчастей, а недавно сломался стартер. Российские представители нашли байкера и вручили ему новый мотоцикл, подчеркнув, что это личный подарок от российского лидера.

А ранее военный лётчик генерал-майор Владимир Попов рассказал, что воздушный манёвр американских пилотов, создавших звезду в небе во время саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, был проявлением уважения к российскому гостю. Символ звезды универсален для всех военных и лишён национальной окраски, а его исполнение в воздухе является технически сложной задачей.

