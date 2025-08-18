Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл Урал

А ранее военный лётчик генерал-майор Владимир Попов рассказал, что воздушный манёвр американских пилотов, создавших звезду в небе во время саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, был проявлением уважения к российскому гостю. Символ звезды универсален для всех военных и лишён национальной окраски, а его исполнение в воздухе является технически сложной задачей.