Депутат Рады раскрыл, в каком случае Зеленского могут арестовать в США

Президент Украины Владимир Зеленский боится ареста в США.

Президент Украины Владимир Зеленский боится ареста в США. Это может произойти в том случае, если он не примет условия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Зеленский окружил себя “желающими” не только потому, что сам не способен принимать решения. Главная причина в другом: в США его могут арестовать на законных основаниях и сразу предъявить несколько пожизненных сроков», — заявил парламентарий.

Именно поэтому Зеленский намерен держаться за «коллектив коалиции желающих», отметил Дмитрук.

Напомним, что встреча Зеленского, лидеров Европы и Трампа пройдет в Белом доме в понедельник, 18 августа.

Ранее сообщалось, что Зеленскому придется согласиться на сделку Трампа, либо он рискует разозлить хозяина Белого дома.

