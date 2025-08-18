«Безвыходное положение»: В США заявили, что Зеленский столкнулся с дилеммой

«Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или согласиться на быстрое урегулирование, чтобы положить конец войне России на Украине», — говорится в материале.
Издание отмечает, что на встрече будут присутствовать европейские лидеры, однако их позиции не всегда совпадали с мнением США. Команда Зеленского намерена получить уточнения по гарантиям безопасности.
По данным Bloomberg, задачи экс-комика включают предотвращение новых споров с хозяином Белого дома, сохранение интереса США к заключению соглашения, выяснение требований России, согласование сроков возможной трёхсторонней встречи и стимулирование усиления санкций против РФ.
А ранее СМИ писали, что Трамп может полностью приостановить поддержку Украины, если Зеленский не примет предложенные требования по урегулированию конфликта. Отмечается, что очередная ссора может стать предлогом для республиканца обвинить экс-комика в том, что он не хочет мира.