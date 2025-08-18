«Управлять эмоциями»: Пашинян извинился за резкие слова о клириках Армянской церкви

Никол Пашинян, Премьер-министр Республики Армения, принес официальные извинения за свои слова о духовенстве Армянской Святой Апостольской Православной Церкви (ААЦ). Об этом сообщают РИА Новости.
«Любимый народ, хотя я не полностью согласен с некоторыми оценками решения, я прошу прощения у всех вас… В повестке духовного обновления я сам должен принять свои упущения и желательно управлять своими эмоциями», — процитировали Никола Пашиняна на РИА Новости.
С данным заявлением Председатель армянского Кабмина выступил после того, как Комиссия по противодействию коррупции при Министерстве юстиций страны сочла его резкие высказывания в адрес клириков ААЦ несоответствующими занимаемому им государственному посту.
Конфликт между Николом Пашиняном и Армянской церковью стал особенно сильно разгораться в начале этого года. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попыталась разобраться, почему Премьер-министр добивается низложения Гарегина II, Католикоса ААЦ.
