Постпред Ульянов: РФ имеет право на предоставление ей гарантий безопасности

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва имеет такое же право на получение эффективных гарантий безопасности, как и Украина, которая сейчас их требует.
Он отметил, что многие лидеры ЕС подчеркивают необходимость обеспечения надёжных условий для будущего мирного соглашения в пользу Киева. Россия с этим согласна, но, по словам Ульянова, Запад пока не задумывался о том, какие гарантии может предложить Москве, и это является серьёзной ошибкой, требующей исправления.
Дипломат добавил, что данный вопрос будет предметом переговоров, подчеркнув при этом, что новые гарантии должны быть значительно надёжнее обещаний 1990-х годов о непродвижении НАТО на восток.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным на Аляске договорились о гарантиях безопасности для Украины, и теперь все зависит от Киева.