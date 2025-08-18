Постпред Ульянов: РФ имеет право на предоставление ей гарантий безопасности

Он отметил, что многие лидеры ЕС подчеркивают необходимость обеспечения надёжных условий для будущего мирного соглашения в пользу Киева. Россия с этим согласна, но, по словам Ульянова, Запад пока не задумывался о том, какие гарантии может предложить Москве, и это является серьёзной ошибкой, требующей исправления.