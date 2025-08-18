Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США допустили, что встреча с Зеленским не приведёт к трёхстороннему саммиту

Источник газеты WP уточнил, что на встрече Трампа и Зеленского будет присутствовать Джей Ди Вэнс.

Источник: Аргументы и факты

Трёхсторонний саммит может не последовать за встречей президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в Белом доме.

Переговоры в американской столице назначены на 18 августа.

«Соединённые Штаты надеются, что в конце этой недели состоится трёхсторонняя встреча с участием Трампа, (президента РФ Владимира — прим. ред.) Путина и Зеленского. Вместе с тем указанный чиновник предупредил, что Белый дом не считает, что встреча (с главой киевского режима — прим. ред.), запланированная на понедельник, непременно приведёт к такому результату», — отмечается в публикации.

В статье подчёркивается, что для выработки гарантий безопасности может потребоваться значительное время. Источник уточнил, что на встрече Трампа и Зеленского также будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Напомним, ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер решил провести переговоры с главой киевского режима без участия европейских лидеров в мероприятии. После беседы Трампа должен состояться совместный рабочий ужин с Зеленским и теми, кто приедет вместе с украинским политиком в Вашингтон. В числе европейских лидеров, которые решили совершить визит в США, оказались канцлер ФРГ Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше