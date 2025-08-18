США допустили, что встреча с Зеленским не приведёт к трёхстороннему саммиту

Трёхсторонний саммит может не последовать за встречей президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в Белом доме.
Переговоры в американской столице назначены на 18 августа.
«Соединённые Штаты надеются, что в конце этой недели состоится трёхсторонняя встреча с участием Трампа, (президента РФ Владимира — прим. ред.) Путина и Зеленского. Вместе с тем указанный чиновник предупредил, что Белый дом не считает, что встреча (с главой киевского режима — прим. ред.), запланированная на понедельник, непременно приведёт к такому результату», — отмечается в публикации.
В статье подчёркивается, что для выработки гарантий безопасности может потребоваться значительное время. Источник уточнил, что на встрече Трампа и Зеленского также будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Напомним, ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер решил провести переговоры с главой киевского режима без участия европейских лидеров в мероприятии. После беседы Трампа должен состояться совместный рабочий ужин с Зеленским и теми, кто приедет вместе с украинским политиком в Вашингтон. В числе европейских лидеров, которые решили совершить визит в США, оказались канцлер ФРГ Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.