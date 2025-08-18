США допустили, что встреча с Зеленским не приведёт к трёхстороннему саммиту

Напомним, ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер решил провести переговоры с главой киевского режима без участия европейских лидеров в мероприятии. После беседы Трампа должен состояться совместный рабочий ужин с Зеленским и теми, кто приедет вместе с украинским политиком в Вашингтон. В числе европейских лидеров, которые решили совершить визит в США, оказались канцлер ФРГ Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.