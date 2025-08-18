Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украине предсказали роль крупного поставщика военной техники в Европу

США уверены, что Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу на фоне увеличения расходов на оборону европейскими странами. Такую роль респупблике предсказал постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью Fox News.

Источник: AP 2024

«Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить пять процентов, о которых все договорились», — отметил дипломат.

Он также призвал уже сейчас задуматься о том, как будет выглядеть экономика Украины. Помимо оборонного сектора Киеву предстоит восстанавливать сельское хозяйство, порты и инфраструктуру, для чего потребуется много денег, в основном из Европы, добавил Уитакер.

Ранее стало известно, что Киев согласовал с Вашингтоном масштабные соглашения о поставках оружия.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше