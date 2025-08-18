Украине предсказали роль крупного поставщика военной техники в Европу

Он также призвал уже сейчас задуматься о том, как будет выглядеть экономика Украины. Помимо оборонного сектора Киеву предстоит восстанавливать сельское хозяйство, порты и инфраструктуру, для чего потребуется много денег, в основном из Европы, добавил Уитакер.