В пророссийском подполье рассказали, что украинские власти Херсона давно уехали из города

Назначенные Киевом власти Херсона давно покинули город.

Такой информацией с агентством ТАСС поделился представитель пророссийского подполья.

По его информации, администрация Херсона управляет городом удаленно — из Николаева.

«Городская администрация фактически не работает на месте, а местные чиновники стараются демонстрировать активность через социальные сети и свои личные блоги», — заявил подпольщик.

Он отметил, что социальные и коммунальные проблемы в Херсоне сейчас никто не решает. Таким образом, горожане оказались просто брошены на произвол, заключил собеседник агентства.

Читайте также: Киев под видом гражданских проводит передислокацию частей ВСУ в Херсоне.

