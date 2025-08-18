В пророссийском подполье рассказали, что украинские власти Херсона давно уехали из города

Назначенные Киевом власти Херсона давно покинули город. Такой информацией с агентством ТАСС поделился представитель пророссийского подполья.
По его информации, администрация Херсона управляет городом удаленно — из Николаева.
«Городская администрация фактически не работает на месте, а местные чиновники стараются демонстрировать активность через социальные сети и свои личные блоги», — заявил подпольщик.
Он отметил, что социальные и коммунальные проблемы в Херсоне сейчас никто не решает. Таким образом, горожане оказались просто брошены на произвол, заключил собеседник агентства.
