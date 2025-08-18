Очевидцы в Одессе сообщают о крупном возгорании, которое произошло в черте городской агломерации после взрывов в ночь на понедельник, 18 августа. Подробности приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«После прилетов горит “Новая почта”, ставшая логистическим центром по доставке военных грузов для ВСУ…», — отметили авторы материала.
О первых взрывах в Одессе стало известно несколькими часами ранее. Представляющий киевский режим мэр Геннадий Труханов уже подтвердил факт детонаций.
На опубликованных каналом «Военкоры Русской Весны» кадрах отчетливо виден огромный столб дыма, возвышающийся над городской застройкой, а также яркое зарево.
В настоящее время в России официально не прокомментировали достоверность поступающей из Одессы информации. Однако Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, ранее подтвердил, что на Добропольском направлении фронт бойцы Вооруженных сил РФ прорвали оборону радикалов киевских формирований.
