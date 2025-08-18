Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уитакер: США ожидают, что Киев станет крупным поставщиком военной техники в ЕС

Соединённые Штаты рассматривают Украину как перспективного и крупного поставщика вооружений для европейских стран на фоне роста оборонных бюджетов. Об этом сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Источник: Life.ru

«Они (Киев. — Прим. Life.ru), безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить 5%, о которых все договорились», — заявил Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

Он подчёркивает необходимость уже сейчас разрабатывать модель будущей украинской экономики. По его оценкам, помимо оборонного сектора, Незалежной предстоит масштабное восстановление аграрного сектора, портов и инфраструктуры, требующее значительных европейских инвестиций.

Ранее на Украине показали новую крылатую ракету «Фламинго». В Киеве якобы началось серийное производство ракет с дальностью полёта более 3 тысяч километров. «Фламинго», выпущенные в серийное производство, замечены в цеху одного из ведущих оборонных предприятий страны Fire Point.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше