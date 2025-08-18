Постпред РФ Ульянов назвал одно из главных достижений саммита Россия — США

Договоренность о работе над долгосрочным мирным соглашением по Украине стала одним из главных достижений встречи президентов России Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Одним из главных достижений саммита на Аляске является тот факт, что две крупнейшие державы договорились сосредоточить усилия на главной цели — необходимости скорейшей разработки эффективного долгосрочного мирного соглашения…» — отметил дипломат в своём Telegram-канале.
По его словам, обсуждение идеи о прекращении огня могло только отвлечь внимание от указанной цели.
Напомним, переговоры Путина и Трампа состоялись в городе Анкоридже на Аляске 15 августа. Российский лидер назвал эти переговоры полезными и обстоятельными.
16 августа президент РФ в ходе совещания, посвящённого итогам саммита на Аляске, заявил, что Россия уважает позицию США и тоже хотела бы, чтобы украинский кризис был разрешён мирным способом. Он добавил, что основой урегулирования должно стать устранение первопричин конфликта.