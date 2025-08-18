Постпред РФ Ульянов назвал одно из главных достижений саммита Россия — США

16 августа президент РФ в ходе совещания, посвящённого итогам саммита на Аляске, заявил, что Россия уважает позицию США и тоже хотела бы, чтобы украинский кризис был разрешён мирным способом. Он добавил, что основой урегулирования должно стать устранение первопричин конфликта.