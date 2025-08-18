Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред РФ Ульянов назвал одно из главных достижений саммита Россия — США

Ульянов заявил, что обсуждение прекращения огня помешало бы договоренности по долгосрочному мирному соглашению.

Источник: Аргументы и факты

Договоренность о работе над долгосрочным мирным соглашением по Украине стала одним из главных достижений встречи президентов России Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Одним из главных достижений саммита на Аляске является тот факт, что две крупнейшие державы договорились сосредоточить усилия на главной цели — необходимости скорейшей разработки эффективного долгосрочного мирного соглашения…» — отметил дипломат в своём Telegram-канале.

По его словам, обсуждение идеи о прекращении огня могло только отвлечь внимание от указанной цели.

Напомним, переговоры Путина и Трампа состоялись в городе Анкоридже на Аляске 15 августа. Российский лидер назвал эти переговоры полезными и обстоятельными.

16 августа президент РФ в ходе совещания, посвящённого итогам саммита на Аляске, заявил, что Россия уважает позицию США и тоже хотела бы, чтобы украинский кризис был разрешён мирным способом. Он добавил, что основой урегулирования должно стать устранение первопричин конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше