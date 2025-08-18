Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разворот направо: два оппозиционных кандидата вышли во второй тур в Боливии

Во второй тур президентских выборов в Боливии прошли два оппозиционных правых кандидата.

Во второй тур президентских выборов в Боливии прошли два оппозиционных правых кандидата. Об этом сообщает телеканал Unitel со ссылкой на данные экзит-полов.

Лидером в первом туре оказался сенатор Родриго Пас, представляющий Христианскую демократическую партию. Он получает 31,3% голосов. Следом за ним с 27,3% идет Хорхе Кирога, который уже был президентом страны в 2001—2002 годах.

Предприниматель Самуэль Дориа Медина получил 20,2%, а кандидат от левых сил и нынешний глава сената Андронико Родригес — всего 8%.

Таким образом, во втором туре, боливийцам придется выбирать между Пасом и Кирогом. Второй тур запланирован на 19 октября.

Ранее сообщалось, что в Боливии закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.