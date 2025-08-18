Разворот направо: два оппозиционных кандидата вышли во второй тур в Боливии

Во второй тур президентских выборов в Боливии прошли два оппозиционных правых кандидата. Об этом сообщает телеканал Unitel со ссылкой на данные экзит-полов.
Лидером в первом туре оказался сенатор Родриго Пас, представляющий Христианскую демократическую партию. Он получает 31,3% голосов. Следом за ним с 27,3% идет Хорхе Кирога, который уже был президентом страны в 2001—2002 годах.
Предприниматель Самуэль Дориа Медина получил 20,2%, а кандидат от левых сил и нынешний глава сената Андронико Родригес — всего 8%.
Таким образом, во втором туре, боливийцам придется выбирать между Пасом и Кирогом. Второй тур запланирован на 19 октября.
Ранее сообщалось, что в Боливии закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента.
