Как указали на РИА Новости, в рамках конференции были разобраны темы статуса территорий, антироссийских рестрикций и «гарантий безопасности» для Украины. Отмечается, что сформулированную программу своих союзников нелегитимный политик Владимир Зеленский представит Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в ходе их переговоров в понедельник, 18 августа.