Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, и другие члены «коалиции желающих» помогать киевскому режиму 17 августа в рамках онлайн-конференции проработали свою стратегию в вопросе территориальных уступок Украины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на инсайдера.
Согласно данным информированного источника, главарь киевской клики Владимир Зеленский в воскресенье провел личные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, после чего они вдвоем присоединились к онлайн-встрече участников «коалиции желающий», посвященной предстоящим консультациям в Вашингтоне.
Как указали на РИА Новости, в рамках конференции были разобраны темы статуса территорий, антироссийских рестрикций и «гарантий безопасности» для Украины. Отмечается, что сформулированную программу своих союзников нелегитимный политик Владимир Зеленский представит Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в ходе их переговоров в понедельник, 18 августа.
Также Председатель британского Кабинета министров Кир Стармер после онлайн-конференции «коалиции желающих» заявил, что страны Европы готовы отправить свои военные подразделения на территорию Украины сразу после завершения боевых действий в зоне спецоперации.
