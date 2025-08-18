Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил, что выбор Аляски для встречи с Путиным был предметом спора

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что место встречи с российским лидером Владимиром Путиным было предметом спора. Республиканец опроверг сообщения о «крупном поражении» и отметил, что президент РФ был готов провести саммит где угодно.

Источник: Life.ru

По словам республиканца, «лживые СМИ» были в курсе этого аспекта. Трамп добавил, что если бы встреча состоялась в другом месте, «контролируемые демократами» медиа подали бы это событие негативно. Реакцию журналистов хозяин Белого дома охарактеризовал как «ненормальную».

А ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент РФ Владимир Путин является важной фигурой в мировой политике и управляет значительным ядерным потенциалом. Он также добавил, что СМИ в последние годы постоянно обсуждают российского лидера, что подчёркивает его значимость.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше