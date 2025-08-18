Ричмонд
Трамп заявил о возможности Зеленского завершить конфликт немедленно

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может завершить конфликт с Россией «почти немедленно». Об этом он написал в социальной сети Truth Scocial.

Источник: Reuters

По мнению Трампа, у Зеленского есть возможность завершить конфликт, если он откажется от Крыма и членства Украины в НАТО.

«Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного [экс-президентом США Бараком] Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — подчеркнул глава США.

18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Зеленский уже вылетел в США на встречу с Трампом. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.

