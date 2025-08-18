Трамп заявил о возможности Зеленского завершить конфликт немедленно

18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Зеленский уже вылетел в США на встречу с Трампом. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.