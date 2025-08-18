Самые опытные и распиаренные Киевом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают отходить из Красноармейска в Донецкой Народной Республике. На Украине город именуется Покровском.
Как сообщил РИА Новости российский разведчик с позывным «Велес», на смену опытным солдатам отправляют мобилизованных со слабой военной подготовкой.
«Пленные очень часто говорят, что их просто схватили, поймали просто, они были там в тыловых обеспечениях, вот как у них постоянно, что “я водитель”, “я повар”, вот таких очень часто стало намного больше попадаться», — рассказал боец.
При этом «медийные подразделения» ВСУ, которые снимаются в Красноармейске репортажи, пытаются уходить в сторону Гришино, добавил «Велес».
Ранее боец с позывным «Король» сообщил, что жители Красноармейска ждут прихода ВС РФ.
