Трамп: конфликт на Украине может быть быстро решён при отказе от Крыма и НАТО

Глава Соединённых Штатов заявил, что конфликт на Украине может быть почти сразу разрешён, если украинская сторона откажется от претензий на Крым и идеи вступления в НАТО. По его словам, президент Украины способен положить конец войне, если захочет, либо продолжить боевые действия.