Глава Соединённых Штатов заявил, что конфликт на Украине может быть почти сразу разрешён, если украинская сторона откажется от претензий на Крым и идеи вступления в НАТО. По его словам, президент Украины способен положить конец войне, если захочет, либо продолжить боевые действия.
Он напомнил, что конфликт начался после отказа возвращать Крым и намерений Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский боится ареста в США. Это может произойти в том случае, если он не примет условия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.