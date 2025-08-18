Трамп: Зеленский завершит конфликт, отказавшись от Крыма и вступления в НАТО

«Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить сражаться. Вспомните, как всё началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — говорится в сообщении Трампа.