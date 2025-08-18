В Британии рассказали, завершится ли встреча Трампа и Зеленского сделкой

Владимир Зеленский 18 августа встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить безопасность Украины и пути к урегулированию конфликта. Политолог Сергей Станкевич отметил, что встреча пройдет в «обновленном формате», где акцент будет сделан на практическом сотрудничестве без громких заявлений.